Die kanadische Lundin Gold (TSX LUG / WKN A12GZU) hat die Produktion auf ihrer Gold- und Silbermine Fruta del Norte in Ekuador aufgenommen. Das Unternehmen hatte in den vergangenen fünf Jahre rund 1 Mrd. Dollar in die Entwicklung der Mine gesteckt. Wie Lundin Gold mitteilte, wurde der erste Doré-Barren am 16. November gegossen, nachdem das Unternehmen die letzten zwei Genehmigungen für den Produktionsbeginn erhalten ...

