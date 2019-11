Basel (awp) - Das Logistikunternehmen DSV Panalpina will bekanntlich in Basel Stellen abbauen, hat sich aber mit den Arbeitnehmervertretern bislang nicht auf einen Sozialplan einigen können. Nun werde ein "freiwilliger und einseitiger Sozialplan" angeboten, teilte der Konzern am Dienstagabend mit. Laut den Angaben gab es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...