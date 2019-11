Die US-Internetgiganten könnten die bisherige Ordnung der Finanzbranche auf den Kopf stellen, sagt der Chef des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht.

Die Konkurrenz durch Apple, Google und Amazon könnte die Bankenbranche gefährden. Die bisherige Ordnung in der Finanzwelt werde dadurch womöglich auf den Kopf gestellt, warnte der Chef des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht, Pablo Hernandez de Cos, am Dienstag in Frankfurt laut Redetext.

Gegenwärtig stünden Banken noch im Zentrum der Branche. Sie könnten jedoch bei Bezahldienstleistungen in eine untergeordnete Rolle gedrängt werden, da diese selbst von Technologiekonzernen angeboten werden.

"Wir untersuchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...