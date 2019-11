Zürich (awp) - Der Fleischverarbeiter Bell hat den Turnaround in Deutschland geschafft. "Ja, wir verdienen Geld in Deutschland", sagte CEO Lorenz Wyss in einem Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" (Mittwochausgabe). Doch er fügte an: "Aber fragen Sie lieber nicht wie viel." Bell werde aber in Deutschland, wo man sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...