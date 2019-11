Die wenigen noch auf dem Universitätsgelände befindlichen Demonstranten denken nicht an Aufgabe - und verstecken sich im Labyrinth der Campusgebäude.

Weniger als hundert regierungsfeindliche Demonstranten harren am frühen Mittwoch noch in der Polytechnischen Universität in Hongkong aus. Einige hatten sich zuvor ergeben, mehr als 1000 wurden bei teils waghalsigen Fluchtversuchen festgenommen, wie Augenzeugen Reuters berichteten. Die Demonstranten versuchten, sich auf wartende Motorräder abzuseilen oder durch die Kanalisation zu entkommen. Die Polizei suchte über Nacht mit Scheinwerfern nach möglichen Flüchtlingen. Bisher hatte sie Tränengas- und Gummigeschosse eingesetzt, um die in der Universität verschanzten Besetzer aus dem Gebäude zu treiben.

Damit folgt die Polizei dem Aufruf der Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam nach einem humanen Ende der Belagerung, die zu den heftigsten Zusammenstößen seit Beginn der Proteste vor mehr als fünf Monaten führte.

Die wenigen noch auf dem Universitätsgelände ...

Den vollständigen Artikel lesen ...