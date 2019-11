Gestoppte bzw. gedrehte Serien: JJ Entertainment SE 0% auf 14,2, davor 7 Tage im Plus (24,56% Zuwachs von 11,4 auf 14,2), Gazprom +1,24% auf 7,03, davor 7 Tage im Minus (-8,56% Verlust von 7,59 auf 6,94), Oberbank AG VZ 0% auf 91, davor 6 Tage ohne Veränderung , Aurora Cannabis +2,63% auf 2,34, davor 6 Tage im Minus (-40,16% Verlust von 3,81 auf 2,28), QSC +0,83% auf 1,21, davor 6 Tage im Minus (-5,51% Verlust von 1,27 auf 1,2), Slack -8,35% auf 21,18, davor 5 Tage im Plus (14,8% Zuwachs von 20,13 auf 23,11), Home Depot -5,44% auf 225,86, davor 5 Tage im Plus (3,04% Zuwachs von 231,8 auf 238,85), E.ON -0,53% auf 9,118, davor 5 Tage im Plus (3,66% Zuwachs von 8,84 auf 9,17), S&P 500 -0,06% auf 3120,18, davor 5 Tage im Plus (1,13% Zuwachs von 3087,01 auf 3122,03), Stada ...

Den vollständigen Artikel lesen ...