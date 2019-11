Weil sie von Chinas Wirtschaftswachstum geblendet sind, glauben manche, von Pekings Führungsstil sollten sich auch westliche Staaten etwas abschauen. Der Blick auf Hongkong zeigt: Das ist gefährlicher Unsinn.

Auf meiner Vortragsreise durch Asien, auf der ich mich im Moment befinde, begegnet mir immer wieder eine Äußerung: "Schauen Sie nach China, dort brummt die Wirtschaft, obwohl das Land keine Demokratie ist. Wenn die Führung dort neue Energien voranbringen will, geht das über Nacht. Ist das nicht die bessere Staatsform als die Demokratie?"

Diese Frage ist genährt von dem Zweifel an der Handlungsfähigkeit demokratisch gewählter Regierungen und speist sich zur selben Zeit aus der Anziehungskraft, die autoritäre Führer wie der chinesische Präsident Xi Jinping auf manche ausüben.

Wenn die Diskussion über das Thema etwas in die Tiefe geht, tritt zutage, dass Menschen Teile ihrer Freiheiten aufgeben, um im Gegenzug in größerer Sicherheit zu leben - hier wird dann vor allem Singapur als Beispiel genannt. "Good governance" gegen Freiheitsrechte. Dem muss man doch entgegnen: Gut regiert werden wollen wir doch alle, in Demokratien genauso wie in Nicht-Demokratien. Aber in Demokratien gibt es die Möglichkeit, die Regierenden zu kritisieren und sie schließlich abzuwählen. Es ist doch also nicht entscheidend, ob man "good governance" möchte, sondern vielmehr, wie man ihre Abwesenheit sanktionieren kann.

In Hongkong wird das doch in aller Klarheit deutlich: ...

