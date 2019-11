Der amerikanische Pharmakonzern Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, NYSE: MRK) schüttet am 8. Januar 2020 eine vierteljährliche Dividende von 61 US-Cents je Aktie für das erste Quartal an die Aktionäre aus (Record date ist der 16. Dezember 2019). Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Erhöhung um 10,9 Prozent. Merck zahlt damit auf das Jahr hochgerechnet 2,44 US-Dollar an ...

