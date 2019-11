Anfang letzter Woche hatte der Molekularbiologie-Spezialisten Expedeon mitgeteilt^, das man für 120 Mio. Euro in bar die Immunologie- und Protoepik-Sparte an die Abcam plc aus Großbritannien verkaufen wird (zum 120 Mio. Deal von Expedeon berichteten wir ausführlich hier). Die Summe entspricht nach Unternehmensangaben der doppelten derzeitigen Marktkapitalisierung von Expedeon und mehr als dem neunfachen Konzernumsatz 2018. Mit der Verkaufsvereinbarung gibt Expedeon alle Anteile an der..

Den vollständigen Artikel lesen ...