Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag ihre zwischenzeitlich deutlichen Gewinne im späten Handelsverlauf nahezu vollständig aufgebraucht und teilweise im Minus geschlossen. Ein mögliches Scheitern der Handelsgespräche zwischen den USA und China sorgte zunächst für wenig Beunruhigung, mangels fehlender neuer Impulse setzten dann aber Gewinnmitnahmen ein. Der EuroStoxx 50 hatte am späten Vormittag den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2015 erreicht, schloss dann aber letztendlich mit einem Minus von 0,2%, der französische CAC 40 war zwischenzeitlich auf das höchste Niveau seit zwölf Jahren geklettert, musste aber eine Abgabe von 0,4% hinnehmen, der Dax konnte ein kleines Plus von 0,1% in den Schluss mitnehmen und ...

