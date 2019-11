Guten Morgen, der DAX konnte am Vortag über die wichtige Widerstandsmarke von 13.300 Punkten ansteigen und in der Folge direkt weiter hochziehen. Im Tageshoch wurde 13.374 Punkte notiert. Damit lag der Index etwas über dem genannten zweiten Widerstand bei 13.350 Punkten. In der Folge sackte der DAX aber kräftig ab und ging bei 13.221 Punkten aus dem Handel. Der Leitindex bildete am Vortag also eine Tagesumkehr (Intraday-Reversal) aus, also zunächst ein kräftiger Anstieg und dann in der Folge ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...