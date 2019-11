Herr Ewe, passt denn für Exor noch die Kategorisierung Panel PC-Anbieter? Jan Ewe: Also wir sind definitiv noch eine HMI-Company. Auch wenn wir unser Know-how massiv um IIoT und Industrie 4.0-Themen erweitert haben, bleiben HMI-Lösungen unsere Kernkompetenz. Aber wir sehen uns definitiv auch als Wegbereiter für Industrie 4.0 und IIoT. Entsprechend sind unsere Entwicklungsmannschaft und Ressourcen darauf fokussiertTim Volberg: Wir tragen der Entwicklung des Marktes Rechnung. Parallel mit unseren Kunden, die sich verändern müssen, agieren auch wir - und das recht erfolgreich. Für viele unserer Marktbegleiter dürfte 2019 eher ein zähes Jahr gewesen sein. Davon kann bei uns keine Rede sein, wir konnten im Oktober den stärksten Monatsumsatz seit Unternehmensgründung vor 25 Jahren verzeichnen. Die Basis dafür haben wir über letzten zwei, drei Jahre mit neuen Produkten geschaffen. Ist der Erfolg nicht auch dem geänderten Fokus auf Endanwender geschuldet? Tim Volberg: Natürlich ist es für uns leichter, ein Geschäftsmodell, bei dem es zum Beispiel um das Thema Digital Services geht, direkt mit einem Maschinenbauer als OEM aufzubauen. Denn der hat natürlich auch Druck von seinen Endkunden, die ihre Fertigung optimieren wollen. Dazu brauchen die Endanwender die passenden Anwendungen und Daten. Beides können Maschinenbauer über unsere Corvina Cloud bereitstellen. Jan Ewe: Wir laufen in vielen Branchen gerade auf einen schlechteren Markt hin. Die Cleveren investieren jetzt und stellen alles auf den Prüfstand, um produktiver zu werden. Wie schafft es denn ihre Entwicklungsmannschaft, diese Themenfelder zu stemmen, Cloud/HMI-Software, Connectivity, Panel/IPC-Technologien und all die Dinge? Jan Ewe: Das geht natürlich nicht, wenn man die ganzen Themen in die bestehende Mannschaft und Strukturen reinkippt. Daher haben wir die Themen in Kompetenzcenter geclustert und zusätzliche Ressourcen aufgebaut. In Kroatien haben ...

