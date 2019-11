Thyssenkrupps Konkurrent Kone will deren Aufzugsparte kaufen. Die Finnen locken mit einer milliardenschweren Vorabzahlung - doch der Preis allein ist nicht entscheidend. Zwei Hindernisse könnten die Pläne vereiteln.

Wenn sich Finnen einmal etwas in den Kopf gesetzt haben, lassen sie nicht mehr locker. Darauf können Manager des Düsseldorfer Energiekonzerns Uniper so manches Klagelied anstimmen. Obwohl in Düsseldorf nicht willkommen, gab das staatliche Energieunternehmen Fortum mit Sitz im finnischen Espoo solange keine Ruhe, bis es die Mehrheit an Uniper in der Tasche hatte. Nach mehreren Jahren war es schließlich erfolgreich.

Ähnlich hartnäckig verfolgt auch der finnische Aufzughersteller Kone sein Ziel, den deutschen Konkurrenten Thyssenkrupp Elevator zu übernehmen. Die Pläne existieren schon lange - allerdings ist Kone bisher nicht zum Zuge gekommen. Lange wollte sich Thyssenkrupp nicht von der lukrativen Sparte trennen. Und obwohl es nun soweit ist, sind die Finnen im aktuellen Bieterkampf noch weit vom Ziel entfernt.

Dabei könnte Kone-Chef Henrik Ehrnrooth mit der Übernahme einen Konkurrenten aus dem Markt nehmen, selbst an Größe gewinnen und so endlich an Otis, den globalen Marktführer aus den USA, heranrücken.

Um ans Ziel zu kommen, bietet Kone nun offenbar eine Art Vorauszahlung. Die könnten die Finnen bereits bei der Unterzeichnung des Kaufvertrags zahlen, bei ...

