Der Aufsichtsrat der Royal Gold Inc. (ISIN: US7802871084, NYSE: RGLD) genehmigte die Erhöhung der Quartalsdividende um 5,7 Prozent auf 0,28 US-Dollar je Aktie. Die nächste Zahlung erfolgt am 17. Januar 2020 (Record day: 3. Januar 2020). Auf das Jahr hochgerechnet werden zukünftig 1,12 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt (zuvor: 1,06 US-Dollar). Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 117,79 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...