Die amerikanische Werbeholding Interpublic Group of Companies Inc. (ISIN: US4606901001, NYSE: IPG) wird eine im Vergleich zum Vorquartal unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 23,5 US-Cents je Aktie ausschütten. Am 17. Dezember 2019 (Record date: 2. Dezember 2019) erfolgt die Auszahlung. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden somit 0,94 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 22,41 US-Dollar (Stand: 19. November 2019) entspricht ...

