Vapiano schreibt auch im dritten Quartal hohe Verluste. Dennoch sieht die Restaurant-Kette auch kleine Fortschritte: Die abgespeckte Menükarte und bessere Arbeitsabläufe senken Aufwand und Wartezeiten.

Die Restaurantkette Vapiano sieht trotz weiter hoher Verluste erste Fortschritte auf ihrem Sanierungskurs. Jeder Gast habe in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Schnitt fünf Prozent mehr Geld ausgegeben als zuvor, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Köln mit.

Damit lag der sogenannte Durchschnittsbon pro Besuch bei mehr als 12 Euro. ...

