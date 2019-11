Xiaomi, Oppo, Huawei - in keiner deutschen Stadt gibt es mehr chinesische Unternehmen als in Düsseldorf. Das ist das Ergebnis eines 2004 geschmiedeten Plans. Doch längst nicht alle Chinesen sind zufrieden.

Ken Wu hat auch ein paar kritische Punkte angesprochen, bei seiner Rede Mitte November in der Großbank HSBC an der Düsseldorfer Königsallee. Wu ist seit Anfang des Jahres chinesischer Botschafter in Deutschland und war auf Einladung der IHK Düsseldorf an den Rhein gekommen. In seinem 30-minütigen Vortrag vor rund 60 Zuhörern ging Wu neben den Chancen der deutsch-chinesischen Beziehungen auch auf zwei Reizthemen ein: die Spionagevorwürfe gegen den chinesischen Handy- und Netzwerkteile-Hersteller Huawei und den Umgang mit den Protesten in Hongkong. Felix Neugart, Chef der Internationalen Abteilung der IHK Düsseldorf, sprach anschließend davon, dass das Verhältnis zu China so gefestigt sei, dass es solche Diskussionen aushalte. Und so sprach auch Wu zum Schluss ganz versöhnlich: "Chancen gibt man nur denjenigen, die vorbereitet sind."

Dass die Beziehungen zwischen China und vor allem Düsseldorf inzwischen so gefestigt sind, hat vor allem einen Grund: Keine andere deutsche Stadt hat sich in den vergangenen Jahren so sehr diesem Bonmot aus chinesischem Munde verschrieben. Mit derzeit 628 chinesischen Unternehmen im IHK-Bezirk Düsseldorf (wozu auch der Kreis Mettmann zählt) ist die NRW-Landeshauptstadt der beliebteste Investitionsstandort der Chinesen in Deutschland.

Besonders aufsehenerregend waren die Aktivitäten dreier chinesischer Techkonzerne aus den vergangenen fünf Monaten:

Der Elektronik-Hersteller Oppo (Umsatz: 19,7 Milliarden Euro) aus Dongguang am Perlflussdelta kündigte im Juni an, in Düsseldorf seine Europazentrale zu errichten. Oppo bietet als einer der ersten Hersteller 5G-Handys an. In der Tabelle der weltgrößten Smartphone-Hersteller belegt das Unternehmen Platz fünf (erstes Halbjahr 2019).Im Juli gründete der chinesische Tech-Konzern Vivo (Umsatz: 19,7 Milliarden Euro) seine Europa-Niederlassung im Düsseldorfer Medienhafen. Vivo gehört wie auch Oppo zum chinesischen Elektronikkonzern BBK Electronics und zählt ebenfalls zu den zehn größten Handy-Herstellern der Welt.

Im August schließlich verkündete der Pekinger Konzern Xiaomi (Umsatz: 22,3 Milliarden Euro), in Düsseldorf seine Deutschlandzentrale aufzubauen. Gegründet 2010 vom Milliardär Lei Jun, war Xiaomi zwischenzeitlich das wertvollste Start-up der Welt mit einer Bewertung von 45 Milliarden US-Dollar. Mit einem Marktanteil von knapp neun Prozent belegt die Firma Rang vier auf dem weltweiten Smartphone-Markt.

Warum ausgerechnet Düsseldorf?Für Xiaomi, teilt die zuständige Pressestelle auf WirtschaftsWoche-Nachfrage mit, seien drei Faktoren entscheidend: "Die direkte Flugverbindung nach Peking, die Synergie-Effekte zu all den anderen Unternehmen in dieser Branche, und die Tatsache, dass einige Key-Provider ebenfalls an diesem Standort vertreten sind."

Johannes Grünhage, Leiter des Expat-Service-Desks der Düsseldorfer Wirtschaftsförderung, ergänzt: "Das ist kein Zufall, dass ausgerechnet diese Firmen hierherkommen." Er verweist auf die starke Technik- und IT-Branche in der Stadt: Vodafone, Telefonica und Deutsche Telekom haben Niederlassungen in der Stadt. Zudem sind bereits andere chinesische Größen vor Ort. Der Telekommunikationsriese Huawei betreibt seit 2007 seine Europazentrale in Düsseldorf und ZTE, ein Hersteller und Anbieter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...