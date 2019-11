Die Aktie von BYD kommt einfach nicht in Schwung: Nachdem sich die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeugherstellers am Freitag bis auf 4,42 Euro vorgearbeitet hatten, folgte in dieser Woche die Ernüchterung: Am Dienstag lag die BYD-Aktie zum Handelsschluss bereits bei nur noch 4,37 Euro, am Mittwoch ging es im frühen Handel noch um einen Cent weiter nach unten. Für Anleger ist das frustrierend, war die Nachrichtenlage zuletzt doch äußerst positiv: BYD brach Rekorde in Serie. Bislang größte ... (Achim Graf)

