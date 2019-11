Auf einen Blick

Die Ergebnisse der Untersuchung sollten Elektrohandwerksunternehmer mit einer vertrauten Person bzw. mit den Führungskräften besprechen. Zu diskutieren ist auch, durch welche Maßnahmen man als Arbeitgeber die Motivation seiner Mitarbeiter positiv beeinflussen kann

Das Gespräch mit den Mitarbeitern sollte ebenfalls gesucht und die Frage gestellt werden: »Welche dieser Motivationsfaktoren sind in unserem Unternehmen vorhanden und welche müssen aus eurer Sicht noch verbessert werden?«

Regelmäßiges Feedback der Mitarbeiter ist Grundlage dafür, zu wissen, wie es um die Motivation der Mannschaft bestellt ist.

zu Teil 1: Motivationsfaktoren im Elektrohandwerk

Seit 2011 wird die »de«-Umfrage zu den Motivationsfaktoren unter den Mitarbeitern des Elektrohandwerks im Abstand von vier Jahren durchgeführt. Durch den Zeitvergleich von 2011 bis 2019 wird deutlich, wie sich die Motivation der Mitarbeiter im Elektrohandwerk in den letzten Jahren verändert hat. In der Untersuchung, die im Jahr 2019 durchgeführt wurde, ergaben sich überraschende Ergebnisse. Die wichtigste Erkenntnis: die Motivationsfaktoren verändern sich nur langsam. Das Betriebsklima und Lob und Anerkennung sind die zentralen Faktoren, um Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden und ggf. auch neue Mitarbeiter für das Unternehmen zu interessieren. Das galt 2011 und gilt heute gleichermaßen.

Insgesamt wurden den Befragten 19 Kriterien vorgegeben. Diese waren in allen drei Untersuchungsjahren identisch. Jeder dieser Faktoren wurde von den teilnehmenden Mitarbeitern des Elektrohandwerks (in der Untersuchung 2019 waren das 412) bewertet, nämlich mit der Aussage

dieser Faktor ist für meine Motivation sehr wichtig (Note 1)

dieser Faktor ist für meine Motivation wichtig (Note 2)

dieser Faktor ist für meine Motivation eher unwichtig (Note 3).

Aus den jeweiligen Einzelnoten wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...