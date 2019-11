AT&S hat dem Standort Fehring ein Upgrade unterzogen und bietet nun auch sogenanntes "Prototyping" an. Prototypen sind erste funktionsfähige Produkte, die dem Endprodukt sehr nahekommen. Bei den meisten Herstellern, ob Hardware oder Software, gehört das Prototyping mittlerweile zum Standard-Programm. AT&S trägt diesem Trend Rechnung und bietet ab sofort "Prototyping im Rahmen der Serienproduktion" an. "Wenn der Prototyp passt, kann man sofort in die Serienproduktion gehen und erspart sich dadurch nicht nur einen Arbeitsschritt, sondern auch Kosten", erklärt Christian Fleck, COO der Business Unit Automotive, Industrial, Medical und verantwortlich für den Standort Fehring. Die Vorteile liegen dabei vor allem in der kurzen Lieferzeit ab drei Tagen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...