VW, Lufthansa, Heidelberg Cement, Bayer, BMW und Daimler: Warum Anleger diese sechs deutschen Aktien nicht mögen - und wo noch Potenzial steckt.

Mit über 25 Prozent Kurszuwachs zeichnet sich für den Dax 2019 eines seiner besten Börsenjahre ab. Dem Rücksetzer am Mittwoch war am Dienstag ein neues Jahreshoch mit über 13.350 Punkten vorausgegangen. Bis zum Allzeithoch fehlen nur noch gut zwei Prozent. Weil die Kurse in diesem Jahr rasant zulegten, die Gewinne der meisten Unternehmen aber sanken, sind die meisten Aktien teurer geworden.

Wer heute noch auf den Gesamt-Dax setzt, bezahlt die 30 Unternehmen im Schnitt mit dem knapp 16-Fachen ihres für das Gesamtjahr 2019 prognostizierten Nettogewinns. Das ist viel - sogar so viel, wie seit der Finanz- und Wirtschaftskrise vor einem Jahrzehnt nicht mehr.

Der langjährige Durchschnitt des auf diese Weise berechneten Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) liegt nur bei zwölf. Daran gemessen ist der Dax also derzeit um gut 30 Prozent überbewertet - was im Übrigen auch für die meisten anderen großen Börsenindizes gilt, allen voran für den Dow Jones, den S&P 500 und die Nasdaq in den USA.

Nur noch wenige Aktien entziehen sich diesem Trend. Der Autobauer Daimler und der Pharmakonzern Bayer haben ein KGV von elf, Heidelberg Cement von zehn und BMW von neun. Am billigsten sind die Lufthansa und Volkswagen, die beide nur knapp den siebenfachen Gewinn kosten. Doch sind diese Aktien deshalb auch preiswert und damit kaufenswert?

Anleger sollten sich keine Hoffnungen machen, dass niedrig bewertete Aktien vielleicht übersehen wurden und deshalb ein Schnäppchen sind. Der Dax und seine Einzelaktien sind dafür viel zu groß und liquide. Vielmehr hat die niedrige Bewertung immer Gründe: Anleger hegen Zweifel an der künftigen Entwicklung der Erträge oder sogar am gesamten Geschäftsmodell.

Sonst wären die Aktien nicht so günstig. Auf der anderen Seite stehen diesen Zweifeln oft auch ebenso große Chancen gegenüber: höhere Kurse, sobald sich Sorgen über die Gewinne verflüchtigen.

Zu den billigsten Aktien im Dax zählt die Lufthansa. Sie kostet nur sechseinhalbmal so viel, wie Europas größte Fluggesellschaft in diesem Jahr verdienen dürfte. Das Problem ist aber: Die Lufthansa leidet unter hohen Kerosinpreisen, weil die immer wieder aufflammenden geopolitischen Konflikte am Golf den Ölpreis hochtreiben. Noch schwerer wiegt der scharfe Wettbewerb durch Billigflieger.

Konzernchef Carsten Spohr übt sich in Durchhalteparolen: "Wir erleben gerade die finale Phase vor der Konsolidierung", erklärte er bei Vorlage der letzten Jahresbilanz. Leider, aus Sicht des Unternehmens und seiner Aktionäre, dauert diese "finale Phase", in der sich nach Ansicht von Spohr jeder Anbieter noch Marktanteile sichern will, nun schon mehr als ein Jahrzehnt.

Die Hoffnung auf nachhaltig steigende Ticketpreise, wie sie auch Umweltschützer hegen, erfüllt sich bislang nicht. Das sorgt an der Börse immer wieder für Enttäuschung. Die Aktie hat deshalb wenig Potenzial.

Anleger warten vergeblich auf Ideen, wie sich mit Flügen dauerhaft mehr Geld verdienen lässt. Aktionären, die schon lange die Aktie halten, widerfährt seit Jahrzehnten ein ständiges Auf und Ab der Kurse.

Grund dafür sind stark schwankende Gewinne. Im laufenden Jahr dürfte die Lufthansa nur noch gut eine Milliarde Euro netto verdienen - 40 Prozent weniger als 2018. Zwei Jahre davor hatte die Fluggesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...