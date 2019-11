Der lineare Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) TPS7A02 von Texas Instruments weist eine sehr geringe Ruhestromaufnahme (IQ) von weniger als 25 nA auf. Der LDO-Linearregler bewahrt seinen niedrigen IQ-Wert bei geringer Last auch in Dropout-Situationen, sodass Entwickler die Batterielebensdauer ihrer Applikationen mindestens auf das Doppelte steigern können. Der äußerst geringe IQ-Wert des TPS7A02 im Shutdown-Status von 3 nA kann außerdem die Lagerfähigkeit der Batterien in tragbaren Medizingeräten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...