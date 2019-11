Es war der größte Börsengang der Geschichte: Bei der Erstnotierung von Alibaba an der Wall Street im September 2014 schnellte die Aktie zum Handelsstart auf 92,70 US-Dollar. Der Ausgabepreis hatte bei lediglich 68 Dollar gelegen. Insgesamt gab der chinesische Handelskonzern damals 368 Millionen Anteilsscheine aus und nahm 25 Milliarden Dollar ein, so viel, wie kein Börsenneuling zuvor. Nun wird Alibaba seine Zweitnotierung in Honkong starten - und es wird offenbar wieder ein Rekord. Bis zu 12,9 ... (Achim Graf)

