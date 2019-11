Wieder hat die Wirecard-Aktie mit negativen Presseberichten zu kämpfen. Es soll Unregelmäßigkeiten in Singapur gegeben haben. Das behauptet zumindest das Handelsblatt. Was an den Vorwürfen dran ist, vermögen die Anleger derzeit kaum abzuschätzen. Hilfreich dürfte diese Meldung jedoch nicht sein. Überhaupt präsentierte sich die Aktie in den letzten Wochen vergleichsweise schwach. Während der DAX eine beeindruckende Rallye vollzog, bemühte sich die Wirecard-Aktie in einer flachen Aufwärtsbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...