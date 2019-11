Das sah gestern so schön aus. Der deutsche Leitindex Dax eröffnete im Plus, baute dieses Plus über den Tag hinaus stetig aus und nahm Fahrt in Richtung Rekordstand auf. Dann jedoch brach diese Aufwärtsbewegung unvermittelt ab und mit einer dümpelnden US-Börse wurden diese ganzen schönen Gewinne wieder einkassiert. Bei crashartigen Situationen nennt man derlei Bewegungen "Intraday Reversal". Meist deuten diese Ereignisse nach mehreren aufeinanderfolgenden Minustagen ein Ende der Crash-Tendenz an, ...

