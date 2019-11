Was macht eigentlich Corum und ist Corum auch für junge Menschen geeignet? Ab sofort darf ich (Leya Hempel, 19) im Börse Social Magazine Einsteigerfragen stellen, denn ich bin ja ein absoluter Beginner in Geldanlagefragen. Auf der Gewinn-Messe traf ich schon am Aufbautag Christopher Kampner, den Österreich-Verantwortlichen bei Corum Investments. Und lernte live. Herr Kampner, ich habe Euren Corum-Prospekt gesehen. Darf ich Ihnen dazu ein paar Fragen stellen? Christopher Kampner: Natürlich, gerne! Sagen Sie mir doch bitte: Wer ist Corum eigentlich?Corum ist seit 2011 von Frankreich aus tätig und bietet Immobilien-Investments für jede Art von Anlegern an, also auch für Private. Corum investiert ausschließlich in gewerbliche Immobilien. Seit ...

