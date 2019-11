Der Markt für neue Zinspapiere boomt. Doch für Anleger lohnen sich die Anleihen kaum, das Verhältnis von Rendite und Risiko ist oftmals schlecht.

Der Investitionsbedarf in der Automobilindustrie ist in den kommenden Jahren riesig - und die deutschen Autobauer sorgen vor: Daimler hat kürzlich auf einen Schlag 10,5 Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufgenommen. Die Konkurrenz aus Wolfsburg stand dem kaum nach. VW nahm ebenfalls mit einer einzelnen Anleihe acht Milliarden Euro am Kapitalmarkt auf.

Die Autobauer nutzen die aktuell extrem günstigen Finanzierungsbedingungen, um sich für die Transformation zur Elektromobilität zu rüsten. Doch die Branche ist längst nicht die einzige, die auf den Anleihemarkt drängt. Das Volumen neu begebener Anleihen liegt der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) zufolge bereits bei über 410 Milliarden Euro. Damit wurde der bisherige Jahresrekord am europäischen Anleihemarkt aus dem Jahr 2017 eingestellt.

Matthias Schell, Anleiheanalyst bei der LBBW, sagt: "Die Rekordflut an neuen Unternehmensanleihen hat sich bereits angedeutet." Grund für den Boom sei das gesunkene Zinsniveau im Euro-Raum, das die Kosten für Unternehmen, die sich verschulden, gedrückt hat.

Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, die Leitzinsen im September nochmals zu senken und zudem erneut Unternehmensanleihen zu kaufen, sorgte für eine rekordniedrige Zinslast für viele Unternehmen.

Negative Renditen für Unternehmensanleihen sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Mehr als 30 Papiere seien mit einem Kuponzins von null Prozent begeben worden, berichtet Schell. Derart paradiesische Finanzierungsbedingungen kennen Investoren bislang nur von Staaten.

Mangel an Alternativen

Trotzdem sei bei Anlegern die Nachfrage nach den Mini-Zinspapieren hoch gewesen, so Schell: "Im Vergleich zu europäischen Staatsanleihen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...