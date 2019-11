Bei der Amazon-Aktie geht der Kampf mit den beiden gleitenden Durchschnitten in die nächste Runde. Erfreulich für die Bullen ist, dass der kurzfristige Abwärtstrend seit dem Hoch vom 4. November bei 1.815,06 US-Dollar durch den Anstieg vom Dienstag bereits leicht überwunden werden konnte. Noch ist dieser Bruch allerdings nicht als signifikant einzustufen. Die Käufer müssen deshalb auch in den kommenden Tagen weiter Gas geben und einen Vorstoß bis an die 50-Tagelinie bei 1.777,41 US-Dollar vollziehen. ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...