Gazprom hat in den vergangenen Wochen einen unglaublichen Boost erfahren. Dies ist vor allem dadurch begründet, dass das Unternehmen seine Nordstream-2-Pipeline bald in Betrieb nehmen kann. Dann dürfte der Konzern in den kommenden Monaten noch einmal einen enormen Schub erfahren. Die Fakten: Gazprom hat zuletzt mit der Genehmigung Dänemarks im Prinzip die letzten Zweifel an der Inbetriebnahme beseitigen können. Die Pipeline selbst dürfte in den ersten Wochen des neuen Jahres fertiggestellt sein. ...

