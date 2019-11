Kalifornien will keine Dienstfahrzeuge mehr von GM, Toyota oder Fiat Chrysler, da sie die Abgaswerte nicht einhalten. Ausgerechnet Abgassünder VW könnte so das US-Comeback gelingen, sagt Automobil-Experte Stefan Bratzel.

"Autohersteller, die sich entschieden haben, auf der falschen Seite der Geschichte zu stehen, werden die kalifornische Kaufkraft verlieren." Die Drohung des kalifornischen Gouverneursamtes dürfte bei den Herstellern, die auf der Seite von Donald Trump stehen, angekommen sein. Seit der an der Macht ist, streitet sich Washington mit Kalifornien um die Abgasregeln für Autos.

Trump will die von Obama eingeführten Verschärfungen am liebsten zurückdrehen, Kalifornien sieht sich als Vorreiter beim Klimaschutz. Nun will der US-Bundesstaat ab dem kommenden Jahr für die Verwaltung nur noch Autos von Herstellern kaufen, die sich an die strengen kalifornischen Vorschriften halten. Dazu gehört auch Volkswagen. Gilt ausgerechnet der größte Abgassünder im Dieselskandal als Öko-Vorreiter in den USA?

Stefan Bratzel ist Dozent an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach und dort verantwortlich für den Master-Studiengang Automotive Management. Außerdem ist er Leiter des Center of Automotive Management (CAM).

WirtschaftsWoche: Wie kommt es, dass Volkswagen in den Augen vieler Amerikaner als rehabilitiert gilt?Stefan Bratzel: In den USA herrscht eine andere Kultur als in Deutschland. Wenn ...

