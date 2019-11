Im laufenden Geschäftsjahr (Ende Januar) sollen es nun knapp 17 Milliarden US-Dollar (15,3 Mrd Euro) Erlös werden, wie Salesforce in einer Analystenpräsentation anlässlich der Kundenmesse "Dreamforce" in San Francisco am Mittwoch mitteilte.Vorher standen 16,75 bis 16,9 Milliarden im Plan. Damit liegt der SAP-Rivale und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...