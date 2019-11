Die deutsche Thomas-Cook-Tochter bekommt einen neuen Eigentümer: Anex Tour aus der Türkei. Alle Mitarbeiter werden übernommen.

Die deutsche Thomas-Cook-Tochter Bucher Reisen & Öger Tours GmbH hat einen neuen Eigentümer. Der türkische Reiseveranstalter Anex Tour übernimmt alle 84 Mitarbeiter an den beiden Unternehmensstandorten in Hamburg und Meerbusch, wie die Beteiligten am Mittwoch mitteilten.

