Andreas Utermann ist Vorstandsvorsitzender bei Allianz Global Investors. Mit 53 Jahren tritt er nun freiwillig ab, um mehr Zeit für seine Töchter zu haben. Im Interview erklärt er, was ihn zu dem Schritt bewogen hat.

Wirtschaftswoche: Herr Utermann, Sie haben gerade angekündigt, Ihren Posten als CEO von Allianz Global Invest abzutreten, um mehr Zeit für Ihre Kinder zu haben. Wie kam es zu dieser Entscheidung?Andreas Utermann: Dazu muss ich etwas ausholen. Meine Frau und ich kennen uns seit 25 Jahren. Sie hat damals auch in der Finanzindustrie gearbeitet. Nach der Geburt unserer ersten Tochter arbeitete sie noch ganz normal weiter. Als sie nach der Geburt unserer zweiten Tochter als Portfolio-Managerin in Teilzeit arbeiten wollte, machte ihre Firma nicht mit. Deshalb hörte sie erst einmal ganz auf. Als wir noch ein drittes Kind bekamen, war meine Frau zunehmend unzufrieden damit, allein zuhause mit drei Kindern alles meistern zu müssen. Ich war selten zuhause, bin unglaublich viel herumgereist. Ich habe ihr dann versprochen, etwas zu ändern und habe meinen Arbeitgeber gebeten, dass ich vier Wochen unbezahlten Urlaub pro Jahr bekäme. So konnte ich bis 2015 jedes Jahr einen Monat Elternzeit nehmen. Nachdem unsere jüngste Tochter fünf Jahre alt war, nahm ich immer noch zwei Wochen unbezahlten Urlaub pro Jahr.

Das klingt bei Ihrem Pensum aber auch nicht nach übermäßig viel Freizeit.Wenn der Arbeitgeber mir das nicht zugestanden hätte, kann ich mir kaum vorstellen, dass entweder meine Ehe noch intakt wäre oder ich den Beruf so lange hätte ausüben können. Jetzt ist es so: Meine Frau hat in den vergangenen fünf Jahren ihre eigene Firma aufgebaut und der will sie sich jetzt mit voller Kraft widmen. Nun stellte sich die Frage, wer kümmert sich um die Kinder? Es gab drei Optionen: Meine Frau hört ein zweites Mal mit ihrer Karriere auf, die Kinder gehen aufs Internat - oder ich ändere was. Das Resultat haben Sie jetzt gesehen. Meine Frau hat zwar die drei Optionen genannt, aber die erste war nur theoretisch und hätte für mich Konsequenzen gehabt (lacht). Internat kam nicht in Frage. Also bin ich jetzt dran - und das ist fair. Ich kann nicht jahrelang herumlaufen als Verfechter von Inklusion und Chancengleichheit und das selbst nicht so leben.

Warum konnten Sie beide sich nicht Arbeitszeit und Familie so einteilen, dass Sie gemeinsam beides schaffen?Das liegt an meinem Job als CEO mit intensiver Reisetätigkeit. Die halbe Zeit bin ich nicht zuhause: Neulich war ich in Hongkong, letzte Woche war ich in (überlegt) …in Brüssel. Morgen bin ich in Berlin, abends in München und dann geht es wieder weiter nach Brüssel. Nächste Woche bin ich dann in Paris und Luxemburg. Und so weiter. Der zweite Grund ist die Selbständigkeit meiner Frau. Sie hat Angestellte und arbeitet sehr viel. Das ist kein 9-to-5-Job. Wir haben auch keine Großeltern in der Nähe. Sie sehen, es funktioniert nicht, wenn einer sehr viel arbeitet, der andere nie da ist und keine Großeltern kommen können.

Werden Sie jetzt Vollzeit-Hausmann?Ich werde Hausmann sein und zwischen 9 und 16 Uhr Privatier. Der Plan ist, dass ich zu mehr Elternabenden gehe und morgens dafür sorge, dass die Kinder aus dem Haus kommen. Nachmittags bin ich zuhause, wenn sie zurückkehren. Dazwischen werde ich mich um meine privaten Investments kümmern, die ich über die Jahre aufgebaut habe. Ich will mich auch mal darum kümmern, den Rest der Familie zu besuchen, was ich in den letzten Jahren vernachlässigt habe. Wenn meine Mutter mich sehen will, musste sie bisher mich besuchen kommen und nicht umgekehrt. Das ist traurig ...

