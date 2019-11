Der Autobauer will die Kosten bis 2022 um mehr als zwölf Milliarden Euro senken. In der kommenden Woche will BMW dazu Details vorstellen.

BMW will die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern über weitere Sparpläne in den kommenden Tagen abschließen. "Die Ergebnisse werden am kommenden Mittwoch auf unserer Betriebsversammlung vorgestellt", kündigte Finanzvorstand Nicolas Peter am Mittwoch an. Die Gespräche mit dem Betriebsrat liefen sehr konstruktiv.

"Mit diesen Maßnahmen müssen wir jedes Jahr deutliche Einsparungen erzielen", sagte Peter bei einer Investorenveranstaltung in München. Durch diese und andere Schritte wolle BMW die Kosten bis 2022 um mehr als zwölf Milliarden Euro senken, bekräftigte der Finanzvorstand.

Der neue BMW-Chef Oliver Zipse hatte Ende September ...

