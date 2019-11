Auf Einladung des Zentralverbands der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH), fanden sich alle 50 Teilnehmer des Wettbewerbs, deren Angehörige, Vertreter der Ausbildungsbetriebe, Dozenten des Bundestechnologiezentrums für Elektro- und Informationstechnik (BFE) sowie der Investoren in der Weser-Ems-Halle in Oldenburg ein. Schirmherr war Andreas Müller, Geschäftsführer der Doepke Schaltgeräte GmbH aus Norden. Seine Botschaft an die Teilnehmer: »Ihnen stehen alle Türen offen, Sie müssen nur hindurchgehen (...) und auch wenn es "nur" beim Gesellenbrief bleibt, Sie sind in der richtigen Branche gelandet!«

Angenehm auffallend war dabei auch die neue Gestaltung des Festabends mit sympathischer Moderation durch den Direktor des BFE, Thorsten Janßen und seinen gekonnten Überleitungen zum jeweils nächsten Punkt des Abends. Zweifelsohne der Höhepunkt war auch in diesem Jahr ...

