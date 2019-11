Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG VZ 0% auf 91, davor 7 Tage ohne Veränderung , voestalpine +0,85% auf 23,72, davor 5 Tage im Minus (-6,48% Verlust von 25,15 auf 23,52), Immofinanz 0% auf 24,8, davor 4 Tage im Plus (2,69% Zuwachs von 24,15 auf 24,8), Fabasoft -1,22% auf 24,2, davor 3 Tage im Plus (7,46% Zuwachs von 22,8 auf 24,5), Porr -1,18% auf 21, davor 3 Tage im Plus (1,67% Zuwachs von 20,9 auf 21,25), SW Umwelttechnik -3,08% auf 25,2, davor 3 Tage im Minus (-10% Verlust von 28 auf 25,2), startup300 +2,39% auf 6,86, davor 3 Tage im Minus (-5,63% Verlust von 7,1 auf 6,7), Zumtobel +0,14% auf 7,08, davor 3 Tage im Minus (-2,62% Verlust von 7,26 auf 7,07), Petro Welt Technologies -0,3% auf 3,36, davor 3 Tage im Minus (-2,04% Verlust von 3,43 auf 3,36). Folgende Titel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...