Die Deutsche Telekom reagiert auf den US-Boykott gegen Huawei. Und entfernt in den nächsten zwei Jahren Komponenten des chinesischen Anbieters aus dem Kernnetz - mit vorerst einer Ausnahme.

Die Veranstalter des European Cybersecurity Forum in Kattowitz gaben sich richtig Mühe: 30 Podiumsdiskussionen in zwei Tagen, spezielle Programme für Senioren und junge Gäste, insgesamt 1700 Besucher an zwei Tagen im futuristisch anmutenden Kongresszentrum - nicht schlecht. Und doch: Wirklich spannend ging es nur abseits der Bühne zu.

Hochrangige Sicherheitsexperten aus Europa, den USA, Australien und Japan nutzten das Treffen, um sich über die neuesten Entwicklungen beim superschnellen 5G-Mobilfunk auszutauschen. Dabei ging es weniger um die Verheißungen, mit denen Manager und Marketingexperten der Telekomkonzerne derzeit durch die Lande ziehen. Vielmehr um mögliche Schattenseiten der neuen Technologie, etwa ihre Anfälligkeit für Spionage und die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern.

Ganz besonders interessierten sich Beamte aus den USA für die Frage, wie die Deutsche Telekom mit dem Embargo ihres Landes gegen den chinesischen Telekom-Ausrüster Huawei umgehen will. Und was sie von den Abgesandten des Bonner Konzerns hinter vorgehaltener Hand zu hören bekamen, ging weit über ihre Erwartungen hinaus.Lange hat es die Telekom abgelehnt, sich gegenüber Außenstehenden überhaupt über ihre Pläne zu äußern. Nun ließen ihre Vertreter erstmals erkennen, wie sie die Folgen der US-Sanktion gegen Huawei minimieren wollen.

Die Pläne haben es in sich. Denn sie laufen auf eine radikale Wende bei der seit vielen Jahren geltenden Einkaufs- und Sicherheitsstrategie des Unternehmens hinaus. "Unsere erschreckende Erkenntnis ist, dass 95 Prozent aller Technologien in China zusammengelötet und zusammengeschraubt werden", heißt es in einer internen Risikoanalyse für den Telekom-Vorstand, in die die WirtschaftsWoche Einblick hatte.

Um sich aus dieser heiklen Abhängigkeit zu lösen, empfiehlt das Papier einen "neuen Technologie-Mix". Dadurch soll eine Zone im Telekom-Netz entstehen, die von Huawei vollkommen unabhängig ist. Nach langen Diskussionen hat der Vorstand der Telekom entschieden, alle Komponenten des umstrittenen chinesischen Technologielieferanten aus dem besonders sicherheitskritischen Kernnetz zu verbannen. In diesem Kernnetz laufen sämtliche Daten aus Mobilfunk- und Internetanschlüssen zusammen.Der Zeitplan für die Scheidung ist ehrgeizig. "Binnen zwei Jahren wird der Anteil an asiatischen Komponenten null Prozent betragen", verrät ein Telekom-Insider. Im gleichen Zeitraum wolle der Konzern ...

