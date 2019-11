Die Analysten von Raiffeisen Research raten die Aktienquote von 53 auf 50 Prozent zu reduzieren, halten aber an ihrem bullishen Aktienmarktausblick für die nächsten Monate und Quartale fest. Die Bärenmarkt-Vorlaufindikatoren würden nach wie vor eine positive Performance für 2020 erwarten lassen, zumal der Tiefpunkt der globalen Industrie-Rezession erreicht sein dürfte (PMIs) und im kommenden Jahr von einer zyklischen Verbesserung abgelöst werden sollte, so die Analysten in einem Report. Sie meinen: "Nach der steilen Aktienmarkt-Rallye der letzten 6 Wochen (fast +10 % bei breiten Indizes wie dem S&P 500 ) halten wir es allerdings für taktisch angebracht, in unserem kurzfristig orientierten Musterportfolio (MAS - Multi Asset Strategy) den Gewinn vorerst einzusperren und die ...

