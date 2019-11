Jennifer Morgan ist die erste Frau an der Spitze eines Dax-Konzerns. Als Feministin würde sie sich zwar niemals bezeichnen, aber sie setzt auf weibliche Führungspraktiken. Was sie darunter versteht.

Das Kleid mit den großen roten Rosen auf schwarzem Grund hat die neue Frau an der Spitze von SAP an diesem Nachmittag ganz bewusst gewählt. Jennifer Morgan, seit Mitte Oktober Co-Chefin des wertvollsten deutschen Konzerns, sitzt auf einem braunen Ledersofa in der französischen Niederlassung. Die Glasfront hinter ihr ermöglicht einen weiten Blick über die Dächer von Paris, der Eiffelturm ist am Horizont zu erkennen. Ihr auffälliges Kleid passt perfekt ins Bild, und doch ist etwas daran ungewöhnlich: Das gleiche Stück trug sie innerhalb der vergangenen Tage immer wieder.

Das sei kein Zufall, sondern ein Statement, sagt Morgan - inspiriert durch eine Aktion der Publizistin Ariana Huffington, bekannt unter dem Slogan "style repeats". Ambitionierte Frauen, so die Idee, sollten sich nicht länger unter Druck setzen lassen, ständig neue Outfits vorzuführen - sonst hätten sie einen strategischen Wettbewerbsnachteil gegenüber Männern, die weniger Zeit mit Grübeln über die Garderobe verlieren. "Den Spaß an Mode müssen Frauen ja trotzdem nicht verlieren", sagt Morgan.

Schlechte Erfahrungen: keine

Dass Morgan, 48, wenig Aufhebens um die Aktion macht und doch die vermutlich prominenteste Vertreterin der neuen Bewegung ist, sagt viel über die Spitzenmanagerin aus. Sie ist kein Fan von Frauenquoten, niemals würde sie sich selbst eine Feministin nennen. Die große Aufmerksamkeit in den deutschen Medien über den Aufstieg einer Frau an die Spitze eines Dax-Konzern hat sie überrascht. Andererseits aber hat Morgan ein feines Gespür für die alltäglichen Widrigkeiten, die Frauen den Weg nach oben erschweren: neben der Frage nach der angemessenen Garderobe etwa die ausgeprägten Monologe, die Männer in Besprechungen halten, um allen Anwesenden die Welt zu erklären; oder die Neigung mancher Männer, von einer Frau eingebrachte Ideen erst ernst zu nehmen, wenn Männer sie sich zu eigen machen.

Jennifer Morgan hat es bis an die Spitze der deutschen Wirtschaft geschafft. Auf ihr wird deshalb eine gesellschaftliche Aufmerksamkeit liegen wie selten auf einem Dax-Chef. Sie hat es nun in der Hand, die Unternehmenskultur im Lande in ihrem Sinne zu verändern. Nicht geringer wird aber auch der Anspruch sein, an dem sie gemessen wird. Wie ist sie dort hingekommen, wo sie heute steht? Und was leitet sie daraus für ihren Umgang mit Kollegen ab? Was macht in ihren Augen einen guten Chef oder eine gute Chefin aus? A real leader, wie die Amerikaner sagen würden.Wer Jennifer Morgan zuhört, merkt schnell: Sie will SAP mit Methoden voranbringen, die klassischerweise Frauen zugeschrieben werden. Sie setzt auf Führungskräfte, die sich verletzlich zeigen, den Austausch mit anderen suchen, über Fehler und über ihre eigenen Grenzen sprechen - und die so eine Kultur schaffen, in der ...

