Börsianer haben sich am Mittwoch eher verhalten gezeigt. Im Fokus stehen am Donnerstag vor allem Zahlen des angeschlagenen Thyssenkrupp-Konzerns.

Die Jahresendrally könnte schon vorüber sein - zumindest fühlt es sich so zur Wochenmitte an den Börsen an. Nach einem neuen Jahreshoch am Dienstag hatten sich die Anleger am Mittwoch zurückgehalten: Der deutsche Aktienindex schloss bei 13.158 Zählern etwa 0,48 Prozent leichter. Auf außerbörslichen Plattformen notiert der deutsche Leitindex vorbörslich etwa 80 Zähler unter dem Schlusskurs des Vortags.

Am Donnerstag dürften vor allem die Zahlen von Thyssenkrupp Bewegung in die Märkte bringen. Analysten rechnen mit schwächeren Zahlen des im September vom Dax in den MDax abgerutschten Industriekonzerns. In Übersee steht dagegen ein weiterer Tag in der Anhörung um ein mögliches Impeachment-Verfahren gegen US-Präsidenten Donald Trump an. Am Mittwoch hatte unter anderem der amerikanische EU-Botschafter Gordon Sondland den US-Präsidenten mit seiner Aussage belastet.

1 - Vorgabe aus den USA

Neue Verstimmungen zwischen den USA und China haben am Mittwoch die US-Börsen belastet. Auslöser war die Verabschiedung eines Gesetzentwurfs im US-Senat zur Stärkung der Protestbewegung in Hongkong. "China hat klargemacht, dass es keinerlei ausländische Einmischung in Hongkong duldet", sagte Rick Meckler, Partner beim Vermögensverwalter Cherry Lane.

Einige Börsianer befürchten, dass die Entscheidung des Senats die Handelsgespräche erschwert oder gar zum Scheitern bringt. US-Präsident Donald Trump wiederholte seine Drohung mit zusätzlichen Strafzöllen auf chinesische Waren, sollte das geplante Handelsabkommen kippen.

Die Nachrichtenagentur Reuters erfuhr von Insidern und Handelsexperten, dass ein angestrebtes erstes Abkommen zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten der Welt womöglich nicht in diesem Jahr abgeschlossen werde.

Der Dow Jones verlor 0,4 Prozent auf 27.821 Punkte. Der Nasdaq gab 0,5 Prozent auf 8527 Punkte nach und der S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 3108 Punkte ein. In Frankfurt schloss der Dax 0,5 Prozent schwächer bei 13.158 Punkten.

2 - Handel in Asien

Die Spannungen zwischen China und den USA haben am Mittwoch auch die asiatischen Börsen belastet. Auslöser war die Verabschiedung zweier Gesetzesentwürfe im US-Repräsentantenhaus zur Stärkung der Menschenrechte in Hongkong, die zuvor bereits vom Senat abgesegnet waren. Es wird erwartet, dass Präsident Donald Trump diese in Kraft setzt

Auf die Stimmung der Anleger drückt zusätzlich auch die anhaltende Unsicherheit über die Finalisierung eines ersten Handelsabkommens zwischen China und den USA. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,2 Prozent tiefer bei 22.872 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1 Prozent und lag bei 1675 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,9 Prozent..

3 - Thyssen-Krupp präsentiert Jahreszahlen

Der angeschlagene Mischkonzern legt am Donnerstag Geschäftszahlen vor.

