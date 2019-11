Die Analysten der Baader Bank bleiben bei ihrer Hold-Empfehlung und dem Kursziel 34,0 Euro für CA Immo. "Insgesamt profitiert das Unternehmen von den Entwicklungs- und Akquisitionsaktivitäten des letzten Jahres und ist auf einem guten Weg, sein FFO-Ziel für das Gesamtjahr mit einem Wachstum von mindestens 5% zu erreichen", kommentieren die Analysten. Das bestätigte Ziel von "über 125 Mio. Euro" würde den Baader-Schätzung von 129 Mio. Euro gegenüberstehen, so die Analysten. Insgesamt habe die CA Immo ein solides Ergebnis für 9M abgeliefert, das auch die starke Marktdynamik in den Schlüsselmärkten von CA Immo zeige, so die Analysten.

