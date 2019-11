Mit gestern durchbrach die Emissionstätigkeit bereits die EUR 100 Mrd. für diesen Monat. EssilorLuxottica brachte gestern sogar den diesjährigen größten Deal eines europäischen Corporate Emittenten. Das Unternehmen platzierte in Summe EUR 5 Mrd. über mehrere Tranchen (A: EUR 1 Mrd., 3,5J, Rendite: -0,02 %; B: EUR 1,5 Mrd., 5,5 J, MS+45 BP; C: EUR 1,5 Mrd., 8J, MS+55 BP; D: EUR 1 Mrd., 12J, MS+70 BP; A2/A erwartet). Aber auch die Fresenius AG war mit einer Mehrfach-Trancheanleihe am Primärmarkt aktiv (A: EUR 650 Mio., 4J, MS+55 BP; B: EUR 600 Mio., 7J, MS+85 BP; C: EUR 500 Mio., 10J, MS+120 BP; Baa3/BBB/BBB- erwartet). Zudem begab Immobiliare Grande Distribuzione eine EUR 400 Mio. Anleihe (5J, MS+250 BP). Aus dem Segment der ...

