Im abgelaufenen Geschäftsjahr ist Thyssenkrupp in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld leicht gewachsen, Auftragseingang und Umsatz stiegen auf jeweils 42,0 Mrd Euro (+ 1%). Zum Wachstum haben vor allem die Industriegütergeschäfte beigetragen. In den Werkstoffgeschäften haben dagegen die zunehmend schwächere weltwirtschaftliche Dynamik, die deutliche Eintrübung im Automobilsektor und der weiterhin hohe Importdruck beim Stahl das Wachstum gebremst. Hinzu kam ein massiver Anstieg der Rohstoffpreise. In Summe summiert sich der Nettoverlust des Traditionskonzerns im Geschäftsjahr 2018/19 ...

