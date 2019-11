Der Druckmaschinen-Hersteller Heidelberger Druck meldet heute den Verkauf seiner Lackproduktions-Sparte "Hi-Tech Coatings" an seinen US-Konkurrenten ICP Group. In der Sparte beschäftigt Heidelberger Druck rund 60 Mitarbeiter in Großbritannien, den Niederlanden und in den USA. Stimmen die Wettbewerbsbehörden dem Verkauf zu, dann dürfte er noch 2019 in der Bilanz von Heidelberger Druck wirksam werden. Die ICP Group zahlt insgesamt 38,5 Mio. Euro, von denen bei Heidelberger Druck rund 20 Mio..

