Die Einstiegshürde in ein Smart Home ist heute teilweise noch recht hoch. Will der Kunde zu Beginn nur eine geringe Summe investieren und einzelne Funktionalitäten testen, landet er nicht selten bei Plug-and-play-Lösungen vom Baumarkt. Spätere Erweiterungswünsche sind dann oft nicht realisierbar, da das vermeintlich günstige Einstiegssystem nur über sehr begrenzte Funktionalitäten verfügt. Wir stellen hier ein professionelles System vor, bei dem ebenfalls ein niederschwelliger Einstieg möglich ist, das sich anschließend aber umfangreich ergänzen lässt.

»Wir ermöglichen den Einstieg ins Smart Home zu einem Listenpreis von unter 20?€«, so wirbt Schneider Electric für sein funkbasiertes Gebäudeautomationssystem »Wiser«, das in Deutschland unter der Marke Merten vertrieben wird. Natürlich bekommt man dafür kein umfangreiches Smart Home - aber z.B. einen Jalousiesteuerungseinsatz (Bild?1). Der Einsatz kommuniziert per Bluetooth mit dem Smartphone des Nutzers, und über die zugehörige, kostenlose App lassen sich u.?a. Zeitprogramme realisieren (Bild 2).

Erst Bluetooth, dann Zigbee

Ungewöhnlich ist der Ansatz hinsichtlich der verwendeten Protokolle. Startet man mit einer »kleinen« Lösung (Licht?/?Jalousien?/?einfache Zentralfunktionen), so kommunizieren die Komponenten untereinander sowie mit dem Smartphone über Bluetooth. Dann arbeitet das System rein lokal, eine Bedienung aus der Ferne ist nicht möglich, dafür verlassen aber keine Daten die eigenen vier Wände, da keine Verbindung zum Internet besteht.

Will der Kunde ein Mehr an Funktionalität, z.?B. Energiemanagement oder die Einbindung von Sprachsteuerungen, so fügt man dem System eine »Home Touch« genannte Zentrale hinzu (Bild 3), die mit dem heimischen Router verbunden wird. Dann kommunizieren die Smart-Home-Komponenten untereinander über Zigbee, und das Smartphone per WLAN mit der Zentrale. Der Nutzer merkt von diese Umstellung nichts - er nutzt nach wie vor die gleiche App zur Bedienung.

Schwerpunkt Energiemanagement

Eine der Besonderheiten von »Wiser« sind die ausgeprägten Funktionen im Bereich Energiemanagement. Dafür fügt man dem Smart-Home-System ein IP-Gateway hinzu, außerdem noch die entsprechenden Komponenten in der Verteilung - Reiheneinbaugeräte aus der Serie »Resi9«, auf die man die »Powertag« genannten Energiemesssensoren einfach aufstecken kann. Die Sensoren übermitteln Leistungs- und Energieverbrauchswerte per Funk an das IP-Gateway (Bild 4). Sie lassen sich auch bei Reiheneinbaugeräten anderer Hersteller nachrüsten.

Über das Gateway wandern die Messwerte in eine von Schneider Electric betriebene Cloud. Von dort kann sie der Nutzer über die »Wiser App« abrufen, es stehen dort Analyse- und Prognosefunktionen bereit. Außerdem kann man in der App Grenzwerte definieren, bei deren Über- bzw. Unterschreiten ein Alarm ausgelöst wird, wenn z.?B. ein Gerät plötzlich zu viel Strom verbraucht oder umgekehrt der Verbrauch in einem gewissen Zeitraum auf Null sinkt (Gefrierschrank ausgefallen).

Neu im Sortiment ist ein »Powertag C« genanntes, 1?TE breites Modul, das über einen Relaisausgang Verbraucher direkt schalten kann (Bild ...

