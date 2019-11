Der Hin und Her im Handelskrieg geht weiter. Die Unterstützung des US-Kongresses für die Demonstranten in Hongkong ist natürlich wieder eine Provokation Chinas. Für etwas Optimismus sorgte danach die Info, dass Chinas Chef-Unterhändler sich bei einem Abendessen "vorsichtig optimistisch" gezeigt hatte. Addiko Bank 1.72% voestalpine -2.45% Porr 1.55% Marinomed Biotech -2.31% Uniqa 1.45% AT&S -2.12% Der ATX ist heute Vormittag im internationalen Einklang schwächer. Im wikifolio habe ich Semperit wieder aufgenommen und zwar bei 10,76, am 19.7. hatte ich mich von der Position bei 12,76, also exakt zwei Euro höher komplett getrennt. Semperit ist eine Wette, ich hoffe, dass die Talsohle durchschritten ist. Wenn wieder Vertrauen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...