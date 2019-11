Beim größten Shopping-Event im deutschen Onlinehandel gibt es viele Schnäppchen. Doch wer sich schlecht vorbereitet, kann böse Überraschungen erleben.

Der aus den USA importierte Black Friday ist bereits der umsatzstärkste Tag im deutschen Onlinehandel. Dabei hat sich der Tag als Verkaufsevent erst seit wenigen Jahren in Deutschland etabliert.

Wurden im vergangenen Jahr an diesem Tag bereits 2,4 Milliarden Euro umgesetzt, soll der Umsatz in diesem Jahr nach Schätzung des Handelsverbands HDE auf 3,1 Milliarden Euro steigen.

Traditionell fällt der Tag auf den Freitag nach dem amerikanischen Feiertag Thanksgiving. Das ist in diesem Jahr der 29. November. Fast alle großen Händler und Markenhersteller locken an diesem Tag mit Nachlässen.

Doch erste große Händler wie Amazon warten längst nicht mehr so lange und geben deutlich früher den Startschuss für die Rabattschlacht.

Viele Firmen locken in dieser Phase mit reduzierten Preisen. Es gibt aber einige typische Fehler, die die Schnäppchenjagd für Verbraucher zum Reinfall machen können.

1. Erst am Starttag nach Schnäppchen suchen

Je mehr Händler und Hersteller am Shopping-Event teilnehmen, desto unübersichtlicher wird das Angebot am Black Friday. Deshalb werfen viele Verkäufer ihre Angebote oft schon Tage vorher auf den Markt. Amazon beispielsweise startet schon am 22. November seine Black-Friday-Woche und bringt täglich wechselnde Angebote des Tages.

Auch Media Markt, der unter dem Label "Red Friday" um Kunden buhlt, hat das Event auf drei Tage ausgedehnt. So sind viele Angebote bereits am Donnerstag für Mitglieder des Media-Markt-Clubs verfügbar.

Doch auch viele andere Händler nutzen die Woche vor dem Black Friday, um mit Angeboten Kunden zu locken, die häufig gar nicht mal explizit als Black-Friday-Deals gekennzeichnet sind. Sie setzen darauf, dass in dieser Woche die Kunden besonders aufmerksam das Angebot studieren und deshalb für Rabatte empfänglich sind.

2. An Mondpreis-Rabatten orientieren

Um in der Masse der Angebote aufzufallen, überbieten sich die Verkäufer gerne mit hohen Rabatten, die Kunden in ihre Webshops locken sollen. Doch häufig sind diese Angebote gar nicht so attraktiv, wie sie auf den ersten Blick wirken.

Tatsächlich lag die durchschnittliche Ersparnis bei Black-Friday-Deals in den vergangenen fünf Jahren nur bei 38,9 Prozent, wie die Schnäppchenplattform mydealz ermittelt hat. Die Preissuchmaschine Idealo kam bei den 50 nachfragestärksten Kategorien am Black Friday sogar nur auf eine durchschnittliche Preisersparnis von sechs Prozent.

"Rabatte von mehr als 50 Prozent sind selten realistisch, die beziehen sich dann meist auf Fantasiepreise", erklärt Rainer Münch, Handelsexperte und Partner der Strategieberatung Oliver Wyman. Ein beliebter Trick ist es, die Rabatte auf die ursprüngliche unverbindliche Preisempfehlung zu berechnen, die aber längst nicht mehr dem aktuellen Marktpreis entspricht.

Manche Händler setzen auch zunächst überhöhte Mondpreise an, auf die sie dann scheinbare Nachlässe gewähren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...