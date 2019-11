Uniper 1.48% ZapInvesting (PS02QVM): UNIPER ist kennzahlenmäßig abgerutscht, so dass wir den aktuellen Kurssprung genutzt haben, unsere Position zu schließen und ein paar Gewinne zu realisieren. (21.11. 13:32) >> mehr comments zu Uniper: www.boerse-social.com/launch/aktie/uniper_na Rheinmetall -3.65% Quantum01 (AH2448TO): Bei der Rheinmetall-Aktie warte ich ab. nach dem "schönen" Doppeltop geht es bestimmt noch weiter Richtung Süden. Der Rheinmetall-Anteil in meinem Depot ist 0,30 % .... (21.11. 13:29) >> mehr comments zu Rheinmetall: www.boerse-social.com/launch/aktie/rheinmetall Advanced Micro Devices, Inc. 0.16% finelabels (FLB1899): Die AMD Aktie gibt vorbörslich in ...

