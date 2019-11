Polytec geht in die Schule. Polytec-CFO Peter Haidenek war im gemeinsamen Einsatz mit IR-Chef Paul Rettenbacher in der HAK Traun. Thema: Natürlich Financial Literacy. Moderiert hat Ulrike Rubasch von OÖNachrichten. 150 Schüler/innen horchten den Worten von Haidenek, der nicht nur die aktuelle Situation in der Autoindustrie erklärte, sondern die Schüler motivierte, sich mit der Finanzwelt zu beschäftigen, die spannender ist, als man vielleicht anfangs glaubt. Auch er brachte einen Lebenstipp: Wichtig war ihm zu vermitteln, mutig zu sein und mit positiver Einstellung ins Leben zu schreiten. Natürlich sind gute Noten und eine abgeschlossene Ausbildung der Türöffner, doch authentisch zu sein und in allem eine Chance zu sehen und diese zu ...

