Es wird merklich kälter - und die Zeit, es sich häufiger mal vor dem Fernseher gemütlich zu machen, bricht an. Das weiß man freilich auch bei Netflix, und der Streamingdienst haut im Dezember ein paar richtige Kracher raus. So dürfen sich Fans auf die zweite Staffel von "Magic for Humans" freuen (ab 6. Dezember), zu Weihnachten dann auf die Fortsetzung von "Lost in Space - Verschollen zwischen fremden Welten". Besonders hervor tut sich Netflix im kommenden Monat allerdings mit weiteren Eigenproduktionen. ... (Achim Graf)

